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Поляки блокують фури на чотирьох напрямках

12 березня 2024, 16:16
Поляки блокують фури на чотирьох напрямках
Фото: dw.de
Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі в пунктах пропуску Шегині, Ягодин, Угринів і Устилуг.

Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску Шегині, Ягодин, Угринів та Устилуг", - заявив рпечник.

Поляки пропускають по напряму пунктів пропуску Ягодин і Шегині дуже малу кількість автівок із Польщі в Україну. 

Так, за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску Ягодин.

"В ніч на 9 березня фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску Корчова-Краківець, однак це, швидше за все, тимчасово, адже з 13 березня там планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок", - нагадав Демченко. 

Вчора ми писали, що польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

А от гегкові авто й автобуси скрізь вільно перетинали кордон. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

 
Польщакордонблокада

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