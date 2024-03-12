Поляки блокують фури на чотирьох напрямках
Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.
"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску Шегині, Ягодин, Угринів та Устилуг", - заявив рпечник.
Поляки пропускають по напряму пунктів пропуску Ягодин і Шегині дуже малу кількість автівок із Польщі в Україну.
Так, за минулу добу це 50 та 30 відповідно.
За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску Ягодин.
"В ніч на 9 березня фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску Корчова-Краківець, однак це, швидше за все, тимчасово, адже з 13 березня там планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок", - нагадав Демченко.
Вчора ми писали, що польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси.
А от гегкові авто й автобуси скрізь вільно перетинали кордон. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.