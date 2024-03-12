Поляки блокують фури на чотирьох напрямках

Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі в пунктах пропуску Шегині, Ягодин, Угринів і Устилуг.

Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску Шегині, Ягодин, Угринів та Устилуг", - заявив рпечник.

Поляки пропускають по напряму пунктів пропуску Ягодин і Шегині дуже малу кількість автівок із Польщі в Україну.

Так, за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску Ягодин.

"В ніч на 9 березня фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску Корчова-Краківець, однак це, швидше за все, тимчасово, адже з 13 березня там планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок", - нагадав Демченко.

Вчора ми писали, що польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси.

А от гегкові авто й автобуси скрізь вільно перетинали кордон. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.