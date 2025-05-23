Поляки перехопили російський Су-24 в Балтійському морі

Наказ на перехоплення видало НАТО.

Вчора ввечері польські винищувачі перехопили в акваторії Балтійського моря російський Су-24, який виконував "небезпечні маневри".

Про це заявив в п’ятницю під час пресконференції у Кракові віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

"Вчора ввечері оперативне командування ОЗС НАТО в Європі видало наказ польській черговій парі перехопити літак Су-24 російської федерації",- заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, чергова пара польських винищувачів, виявила російський літак, перехопила його та ефективно стримала.

Раніше ми писали, що російські військові хакери атакували логістику НАТО.