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російські військові хакери атакували логістику НАТО

22 травня 2025, 09:04
російські військові хакери атакували логістику НАТО
Під атаку попали транспортні накладні, інформація про номери поїздів, літаків і контейнерів, які точно показують, що саме прямує до України і коли.

російська державна хакерська група з 2022 року веде масштабну кібератаку проти логістичних і технологічних компаній, пов’язаних із доставкою міжнародної допомоги Україні, а також країн членів НАТО.

Про це йдеться в аналітичному звіті агентства кібербезпеки і захисту інфраструктури (CISA) Департаменту внутрішньої безпеки США. 

Відповідно до звіту, починаючи з кінця лютого 2022 року, підрозділ російського ГРУ, 85-й Центр спеціальних служб, відомий під назвами Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard або BlueDelta тощо,  активізував кібероперації проти західної інфраструктури.

Головними цілями кампанії стали логістичні компанії, ІТ-підприємства та транспортна інфраструктура, що забезпечують координацію, транспортування та доставку іноземної допомоги Україні. 

"Актори атакували компанії, пов’язані з такими секторами в країнах-членах НАТО, Україні та міжнародних організаціях:

  • Оборонна промисловість

  • Транспорт і транспортні вузли (порти, аеропорти тощо)

  • Морська галузь

  • Управління повітряним рухом

  • ІТ-послуги

Крім того, зафіксовано проведення розвідки щонайменше щодо одного підприємства, яке займається виробництвом компонентів для систем управління промисловими об'єктами (ICS), зокрема для керування залізницею.

Також важливою ціллю російських хакерів стали транспортні накладні, інформація про номери поїздів, літаків і контейнерів, які точно показують, що саме прямує до України і коли. 

В звіті йдеться про те, що було захоплено тисячі IP-камер на прикордонних пунктах пропуску та залізничних вузлах, що дало російській розвідці можливість у режимі реального часу спостерігати за колонами гуманітарної допомоги.

Кібератаки торкнулися щонайменше 13 країн, зокрема: Чехії, Німеччини, Польщі, Румунії, України та США.

На початку місяця російські хакери атакували сайти румунської влади у день виборів президента.

 

РосіяхакериНАТО

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