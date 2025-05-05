російські хакери атакували сайти румунської влади у день виборів президента

Йдеться про сайти Конституційного суду Румунії, головного урядового порталу та сайту Міністерства закордонних справ Румунії.

російська хакерська група DDOSIA (NoName057) 4 травня, у день першого туру виборів президента, атакувала декілька вебсайтів влади та кандидатів у президенти Румунії.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про сайти Конституційного суду Румунії, головного урядового порталу та сайту Міністерства закордонних справ Румунії.

Також під атаку потрапили сайти чотирьох кандидатів у президенти, серед яких були Крін Антонеску, якого підтримують владні партії Румунії, і мер Бухареста Нікушор Дан, який балотувався як незалежний кандидат.

Згодом хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку у своєму Telegram-каналі, перерахувавши сайти, які атакували.

За даними Національного управління кібербезпеки Румунії, вебсайти, які перелічила хакерська група, вже працювали о 14 годині за місцевим часом.

Раніше Конституційний суд країни скасував перший раунд виборів через звинувачення переможця цього раунду, маловідомого ультранаціоналіста Келіна Джорджеску, у незаконній агітації та потенційний вплив росії. Відповідно до розсекречених документів румунської розвідки, у день виборів у листопаді минулого року та після них було скоєно понад 85 000 кібератак на ІТ-систему румунського виборчкому.