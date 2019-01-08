Поляки віком до 26 років не сплачуватимуть податків на доходи
Для отримання податкової пільги молодим людям необхідно буде звернутися до своїх роботодавців із письмовою заявою. У разі, якщо особа не напише заяву про несплату податків, то наступного року вона зможе отримати сплачені у 2019 році податки назад, інформують в "Польському Радіо".
Зазначається, що у 2019 році встановлений ліміт податкової пільги буде нижчим за 20 тисяч євро, оскільки пільга стосуватиметься лише 5 місяців року (з серпня по грудень).
Нова податкова пільга має зупинити відтік молоді з Польщі на працевлаштування за кордон.
Зазначимо, що ставка податку на доходи у Польщі складає близько 18%.
Нагадаємо, кількість українців, що перебувають у Польщі, складає близько півтора мільйона осіб.
Це у п'ять разів більше, ніж у 2014 році.
Читайте також: У Сибіру горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади, - ВІДЕО
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн