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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поляки віком до 26 років не сплачуватимуть податків на доходи

1 серпня у Польщі набув чинності закон, відповідно до якого всю молодь віком до 26 років звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб
Новий закон стосуватиметься всіх людей віком до 26 років, які працюють у Польщі та отримують на рік не більше 20 тисяч євро. Загалом зекономити на податках зможуть близько 2 мільйонів поляків.
Поляки віком до 26 років не сплачуватимуть податків на доходи Фото: АFP

Для отримання податкової пільги молодим людям необхідно буде звернутися до своїх роботодавців із письмовою заявою. У разі, якщо особа не напише заяву про несплату податків, то наступного року вона зможе отримати сплачені у 2019 році податки назад, інформують в "Польському Радіо".

Зазначається, що у 2019 році встановлений ліміт податкової пільги буде нижчим за 20 тисяч євро, оскільки пільга стосуватиметься лише 5 місяців року (з серпня по грудень).

Нова податкова пільга має зупинити відтік молоді з Польщі на працевлаштування за кордон.

Зазначимо, що ставка податку на доходи у Польщі складає близько 18%.

Нагадаємо, кількість українців, що перебувають у Польщі, складає близько півтора мільйона осіб.

Це у п'ять разів більше, ніж у 2014 році.

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