Поляки заблокували КПП "Краківець": пропрацював всього 3 дні
Про це повідомила Державна митна служба на своєму сайті.
"За інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом плануються акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", - пише ДМСУ.
За словами митників, рух пасажирського транспорту : легковиків і автобусів в обидва напрямки здійснюється безперешкодно.
На митниці уточнили , що, зокрема, йдеться про:
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блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
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блокування польськими фермерами автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
"Рух пасажирського транспорту в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", - додали у відомстві.