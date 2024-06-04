Поляки знову заблокували КПП

З 10 години ранку заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Про це Державна прикордонна служба України написала в Telegram-каналі.

"Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину", - йдеться в дописі.

Прикордонни додають, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.