"Низька ціна на газ": за пів року "Укргазвидобування" зменшила чистий прибуток у 54 рази

За підсумками 1-го півріччя 2020 року "Укргазвидобування" зменшила чистий прибуток у 54 рази (з 16,25 млрд грн за половину 2019-го до 301 млн грн), а чистий дохід від реалізації продукції - майже у два рази (з 44,6 млрд грн до 23,6 млрд).

Повідомляється, що ключовий фактор, який вплинув на фінансові результати Укргазвидобування в 1-му півріччі – зниження середньої ціни реалізації газу на 46% порівняно з аналогічним показником попереднього року.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

Також за пів року компанія інвестувала у розвиток видобування українського газу 6,9 млрд грн, перерахувала 12,7 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів, а також спрямувала 576 млн грн на протидію пандемії коронавірусу в Україні.

Також у "Укргазвидобуванні" зазначають, що всупереч несприятливій кон’юнктурі, компанії фактично вдалося втримати видобуток газу.

"У I півріччі 2020 року було піднятона поверхню 6,76 млрд м³ газу, який група Нафтогаз поставила населенню і ТКЕ. Відхилення від аналогічних показників минулого року становить мінус 0,8%", - зазначає пресслужба..

Такі результати забезпечені за рахунок введення в експлуатацію 24 свердловин, а також проведення 347 операцій колтюбінговими установками та 53 операцій з ГРП.

Крім того, виконано 62 операції з капітального ремонту свердловин.

"У кризових умовах нам вдається утримувати планові показники за рахунок концентрації на високопотенційних проєктах і підвищенні операційної ефективності", – зазначила Олена Кобець, генеральний директор Укргазвидобування.