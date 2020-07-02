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Помер китайський лікар, який попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу

30 грудня 2019 року Лі Веньян написав своїм колишнім одногрупникам із медичної школи про те, що до його лікарні доставили 7 пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок
Китайський лікар Лі Веньян, який одним із перших попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу, але наразився на опір місцевої влади, помер від нового коронавірусу.
Помер китайський лікар, який попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє китайське видання Global Times,передає "Гросадське".

Зазначається, що Веньлянь помер у четвер, 6 лютого, в місті Ухані, де й зафіксували спалах нового смертельного коронавірусу.

Нагадаємо, що лікар із китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення коронавірусу, намагався попередити колег про вірус наприкінці грудня 2019 року. Поліція змусила його мовчати та не поширювати чутки.

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07 02 2020 10:30
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