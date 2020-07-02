Помер китайський лікар, який попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу 30 грудня 2019 року Лі Веньян написав своїм колишнім одногрупникам із медичної школи про те, що до його лікарні доставили 7 пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок

Китайський лікар Лі Веньян, який одним із перших попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу, але наразився на опір місцевої влади, помер від нового коронавірусу.

Фото: з вільних джерел

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