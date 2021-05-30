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Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта - МЗС

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 46-му році життя помер Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС України в неділю.
Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта - МЗС Посол України в Таїланді Андрій Бешта Фото: Online.ua

Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття у зв'язку зі смертю Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Таїланд Андрія Бешти, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 46-му році життя помер Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС України в неділю.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

З листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М'янмі за сумісництвом.

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30 05 2021 13:03
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