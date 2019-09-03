Помер російський актор Володимир Етуш
"Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 у лікарні, куди його відвезли у п'ятницю", - повідомило російське агентство "ТАСС" з посиланням на директора театру Вахтангова Кирила Крока.
Про місце прощання та час повідомлять згодом, зазначив він.
Етуш грав у фільмах "Дванадцять стільців", "Іван Васильович змінює професію", "Три мушкетери", "Невиправний брехун", "Браві хлопці", "Стара, стара казка", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика".
На сайті театру Вахтангова, де він грав, актора описують як "епоху в радянському кінематографі", а фільми за його участі - як "справжню класику культурної спадщини".
Також, у віці 78 років помер актор Бруно Ганц, який грав Гітлера у фільмі "Бункер".
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