Помер актор, який грав Гітлера у фільмі "Бункер"

Він також грав у англомовних стрічках "Читач" та "Маньчжурський кандидат"

У віці 78 років помер актор Бруно Ганц, який грав Гітлера у фільмі "Бункер" (2004 рік).

Актор помер у себе вдома в Цюриху 15 лютого, повідомив його агент, інформує BBC.

Він також грав у англомовних стрічках "Читач" та "Маньчжурський кандидат". Найбільшу славу актор здобув після ролі Адольфа Гітлера у фільмі "Бункер". Фільм розповідає про останні дні Гітлера в бункері в Берліні. Він зібрав близько 92 мільйона доларів у всьому світі. Також стрічка стала переможцем нагороди світового кіно BBC Four World Cinema Award, а також номінувався на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Ганц розповідав, що готувався до ролі чотири місяці, переглядаючи відеоматеріали з Гітлером.

Нагадаємо, що п'ять картин, які були написані нацистським лідером Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.