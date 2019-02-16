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Помер актор, який грав Гітлера у фільмі "Бункер"

Він також грав у англомовних стрічках "Читач" та "Маньчжурський кандидат"
У віці 78 років помер актор Бруно Ганц, який грав Гітлера у фільмі "Бункер" (2004 рік).
Помер актор, який грав Гітлера у фільмі "Бункер" Фото:Reuters

Актор помер у себе вдома в Цюриху 15 лютого, повідомив його агент, інформує BBC.

Він також грав у англомовних стрічках "Читач" та "Маньчжурський кандидат". Найбільшу славу актор здобув після ролі Адольфа Гітлера у фільмі "Бункер". Фільм розповідає про останні дні Гітлера в бункері в Берліні. Він зібрав близько 92 мільйона доларів у всьому світі. Також стрічка стала переможцем нагороди світового кіно BBC Four World Cinema Award, а також номінувався на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Ганц розповідав, що готувався до ролі чотири місяці, переглядаючи відеоматеріали з Гітлером.  

Нагадаємо, що п'ять картин, які були написані нацистським лідером Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.

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16 02 2019 20:58
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