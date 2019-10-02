Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нюрнбергу на аукціоні не змогли продати жодної картини Гітлера

Торги супроводжувалися скандалом із звинуваченнями в підробці, а мер міста Ульріх Малі назвав його "поганим тоном"
П'ять картин, які були написані нацистським лідером Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.
У Нюрнбергу на аукціоні не змогли продати жодної картини Гітлера Фото:BBC

Аукціонний будинок Weidler встановив початкову ціну на акварелі в розмірі 45 000 євро. Аукціон відбувся в Нюрнберзі, німецькому місті, колись сумнозвісному масовими мітингами Гітлера, де провідні нацисти були згодом засуджені за військові злочини, повідомляє ВВС.

Торги супроводжувалися скандалом із звинуваченнями в підробці, а мер міста Ульріх Малі назвав його "поганим тоном".

На аукціоні також виставляли предмети, які, як стверджується, належали диктатору, в тому числі вазу і плетене крісло зі свастикою.

Публічна демонстрація нацистської символіки протизаконна в Німеччині - за винятком деяких випадків, наприклад, для освітніх або історичних причин. Аукціонний будинок обійшов закон, додавши символи в своєму каталозі.

Нагадаємо, що одним з викрадачів картини французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара "Затока, море, зелені скелі" з галереї віденського аукціонного дому Dorotheum виявився українець.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2019 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.