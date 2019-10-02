У Нюрнбергу на аукціоні не змогли продати жодної картини Гітлера

Торги супроводжувалися скандалом із звинуваченнями в підробці, а мер міста Ульріх Малі назвав його "поганим тоном"

П'ять картин, які були написані нацистським лідером Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.

Аукціонний будинок Weidler встановив початкову ціну на акварелі в розмірі 45 000 євро. Аукціон відбувся в Нюрнберзі, німецькому місті, колись сумнозвісному масовими мітингами Гітлера, де провідні нацисти були згодом засуджені за військові злочини, повідомляє ВВС.

Торги супроводжувалися скандалом із звинуваченнями в підробці, а мер міста Ульріх Малі назвав його "поганим тоном".

На аукціоні також виставляли предмети, які, як стверджується, належали диктатору, в тому числі вазу і плетене крісло зі свастикою.

Публічна демонстрація нацистської символіки протизаконна в Німеччині - за винятком деяких випадків, наприклад, для освітніх або історичних причин. Аукціонний будинок обійшов закон, додавши символи в своєму каталозі.

Нагадаємо, що одним з викрадачів картини французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара "Затока, море, зелені скелі" з галереї віденського аукціонного дому Dorotheum виявився українець.