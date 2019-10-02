У Нюрнбергу на аукціоні не змогли продати жодної картини Гітлера
Аукціонний будинок Weidler встановив початкову ціну на акварелі в розмірі 45 000 євро. Аукціон відбувся в Нюрнберзі, німецькому місті, колись сумнозвісному масовими мітингами Гітлера, де провідні нацисти були згодом засуджені за військові злочини, повідомляє ВВС.
Торги супроводжувалися скандалом із звинуваченнями в підробці, а мер міста Ульріх Малі назвав його "поганим тоном".
На аукціоні також виставляли предмети, які, як стверджується, належали диктатору, в тому числі вазу і плетене крісло зі свастикою.
Публічна демонстрація нацистської символіки протизаконна в Німеччині - за винятком деяких випадків, наприклад, для освітніх або історичних причин. Аукціонний будинок обійшов закон, додавши символи в своєму каталозі.
Нагадаємо, що одним з викрадачів картини французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара "Затока, море, зелені скелі" з галереї віденського аукціонного дому Dorotheum виявився українець.
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