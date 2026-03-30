Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

В Італії за три хвилини викрали шедеври світового мистецтва на €9 млн

30 березня 2026, 14:30
з вільних джерел
Поліція вивчає записи камер відеоспостереження та розшукує злочинців.

В ніч на 23 березня невідомі пограбували фонд Magnani-Rocca у місті Мам'яно-ді-Траверсетоло поблизу Парми. Зловмисники встигли викрасти три картини світового рівня менш ніж за три хвилини, а загальна вартість викраденого становить щонайменше 9 млн євро.

Про це повідомляє Rai News.

Кілька осіб у масках вночі зламали вхід до будівлі фонду, однієї з найвідоміших приватних мистецьких колекцій Італії, та винесли картини просто із залу експозиції. Серед викраденого "Les Poissons" П'єра-Огюста Ренуара, "Tasse et plat de cerises" Поля Сезанна та "Odalisque sur la terrasse" Анрі Матісса.

Поліція вивчає записи камер відеоспостереження та розшукує злочинців. Слідчі не виключають, що крадіжка була "замовною", тобто вчиненою на користь приватного колекціонера, адже подібні роботи фактично неможливо продати на відкритому ринку мистецтва.

Також висловлюється припущення, що зловмисники планували викрасти більше картин, однак їх зупинили системи безпеки. Фонд Magnani-Rocca зберігає роботи Клода Моне, Франсиско Гойї та Пітера Пауля Рубенса.

Італіякартиникража

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється