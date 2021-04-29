Помер учасник першої американської місії з висадкою на Місяць Майкл Коллінз

"Ми з жалем повідомляємо, що наш улюблений батько і дідусь сьогодні помер після відважної боротьби проти раку", - йдеться в заяві.

Колишній американський астронавт Майкл Коллінз помер на 91-му році життя, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на заяву його сім'ї, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми з жалем повідомляємо, що наш улюблений батько і дідусь сьогодні помер після відважної боротьби проти раку", - йдеться в заяві.

"Майкл, де б ти не був, ти завжди будеш вести нас до нових висот, у майбутнє. Нам тебе не вистачатиме", - написав у Facebook інший учасник першого польоту на Місяць Базз Олдрін.

"Аполлон-11" (Apollo 11) - пілотований космічний корабель, який доставив астронавтів на Місяць. У 1969 році двоє учасників місії вперше здійснили посадку на Місяць. Першим "прогулянку" Місяцем зробив Ніл Армстронг. За ним послідував Олдрін. Поки вони були на місячній поверхні, пілот командного модуля Коллінз чекав їх на навколомісячній орбіті.

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