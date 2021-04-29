Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Помер учасник першої американської місії з висадкою на Місяць Майкл Коллінз

"Ми з жалем повідомляємо, що наш улюблений батько і дідусь сьогодні помер після відважної боротьби проти раку", - йдеться в заяві.
Помер учасник першої американської місії з висадкою на Місяць Майкл Коллінз Фото: з вільних джерел

Колишній американський астронавт Майкл Коллінз помер на 91-му році життя, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на заяву його сім'ї, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми з жалем повідомляємо, що наш улюблений батько і дідусь сьогодні помер після відважної боротьби проти раку", - йдеться в заяві.

"Майкл, де б ти не був, ти завжди будеш вести нас до нових висот, у майбутнє. Нам тебе не вистачатиме", - написав у Facebook інший учасник першого польоту на Місяць Базз Олдрін.

"Аполлон-11" (Apollo 11) - пілотований космічний корабель, який доставив астронавтів на Місяць. У 1969 році двоє учасників місії вперше здійснили посадку на Місяць. Першим "прогулянку" Місяцем зробив Ніл Армстронг. За ним послідував Олдрін. Поки вони були на місячній поверхні, пілот командного модуля Коллінз чекав їх на навколомісячній орбіті.

Читайте також: SpaceХ отримала контракт від NASA на відряджання астронавтів на Місяць у 2024 році

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2021 12:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.