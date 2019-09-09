Помічник президента розповів, як Зеленський говорить з Путіним
"Ні (голос під час цих розмов ніхто не підвищував – ред.). Я думаю, що якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося би звільнення. Змін у домовленостях ніяких не було. Все, що домовився президент під час телефонної розмови, було здійснено", - заявив Андрій Єрмак в інтерв'ю УП.
Він додав, деякі телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Зеленський проводить сам, а деякі за участі радників.
За словами Єрмака, під час переговорів Росія не намагалася змінювати тактику поведінки і не пробувала додавати у переговорний процес інших людей. Складнощі, які виникали у процесі звільнення людей, стосувалися "виключно юридичних процедур". Зокрема, того, що українські політв’язні перебували у різних містах Росії.
Єрмак також додав, що кум президента Росії Володимира Путіна, голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук жодним чином не був включений у процес обміну.
За його словами, звільнення Олега Сенцова "забезпечив особисто президент Зеленський", а Росія з першого дня називала прізвище Цемаха серед осіб на обмін.
Єрмак також запевняє, що Зеленський мав консультації з деякими європейськими лідерами, і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані.
Нагадаємо, що вчора 8 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним після здійсненого обміну полоненими.
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