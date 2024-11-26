Помічник Трампа вимагав гроші від претендентів на роботу – ЗМІ
Борис Епштейн використовував свою близькість до новообраного президента для власної вигоди, це виявила юридична перевірка Трампа.
Він же заперечує ці звинувачення.
Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post.
Головний радник новообраного президента США Дональда Трампа просив у потенційних кандидатів в нову адміністрацію щомісяця виплачувати йому гонорари за консультації в обмін на їхнє адвокатування перед майбутнім головою держави.
Співрозмовники розказали виданню, що адвокати Трампа підготували звіт щодо радника.
Вони встановили, що серед тих, у кого Епштейн безуспішно вимагав гроші, був Скотт Бессент, якого обраний президент хоче призначити міністром фінансів.
"Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тисяч доларів на місяць", - пишуто журналісти.
Доповідь юристів Трамп замовив після того, як почув відповідні звинувачення у бік Епштейна.
Наразі адвокати рекомендують політику припинити роботу і близькі контакти з ним, адже це може вилитись у скандал для обраного президента.
Крім того, Епштейну може загрожувати висунення кримінальних звинувачень.
Раніше стало відомо, що Трамп може призначити спецпредставником у справах України росіянина адвоката Бориса Епштейна.