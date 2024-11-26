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Помічник Трампа вимагав гроші від претендентів на роботу – ЗМІ

26 листопада 2024, 13:46
Помічник Трампа вимагав гроші від претендентів на роботу – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Він заперечує ці звинувачення.

Борис Епштейн використовував свою близькість до новообраного президента для власної вигоди, це виявила юридична перевірка Трампа. 

Він же заперечує ці звинувачення.

Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post

Головний радник новообраного президента США Дональда Трампа просив у потенційних кандидатів в нову адміністрацію щомісяця виплачувати йому гонорари за консультації в обмін на їхнє адвокатування перед майбутнім головою держави.

Співрозмовники розказали виданню, що адвокати Трампа підготували звіт щодо радника. 

Вони встановили, що серед тих, у кого Епштейн безуспішно вимагав гроші, був Скотт Бессент, якого обраний президент хоче призначити міністром фінансів.

"Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тисяч доларів на місяць", - пишуто журналісти. 

Доповідь юристів Трамп замовив після того, як почув відповідні звинувачення у бік Епштейна. 

Наразі адвокати рекомендують політику припинити роботу і близькі контакти з ним, адже це може вилитись у скандал для обраного президента. 

Крім того, Епштейну може загрожувати висунення кримінальних звинувачень.

Раніше стало відомо, що Трамп може призначити спецпредставником у справах України росіянина адвоката Бориса Епштейна.

 

корупціяДональд ТрампБорис Епштейн

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