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Трамп може назначити спецпредставника по справам в Україні росіянина – NYT

17 листопада 2024, 20:19
Трамп може назначити спецпредставника по справам в Україні росіянина – NYT
Фото: ЕРА
Він же являється адвокатом новообраного президента США.

Адвокат Борис Епштейн координував захист у кримінальних справах Трампа і він запропонував йому свою кандидатуру на посаду спецпредставника Білого дому щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє американська газета The New York Times

Видання пише, що Епштейн народився і виріс в росії і не має досвіду в зовнішній політиці. 

Також він розповідав, що має родичів і в Україні, і в росії.

Кілька людей у команді Трампа були шоковані ідеєю призначення Епштейна на такий делікатний дипломатичний пост, додають журналістив. 

Але при цьому, сам Трамп сприйняв цю пропозицію зацікавлено і не відкидає пропозицію, але й не погодився з нею.

Газета пише, що в команді Трампа є ті, хто зневажає Епштейна, проте немає нікого, хто зараз засумнівався б у рівні його впливу. 

Адвокат став однією з найвпливовіших фігур від початку президентської кампанії, попри те, що не грав у ній офіційної ролі. 

Нараз Епштейн також формує частину інформації, яку отримує Трамп.

Ми також повідомляли, що Трамп призначив міністром енергетики людину, яка не визнає кліматичні зміни.

 

Дональд ТрампадміністраціяБорис Епштейн

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