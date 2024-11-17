Трамп призначив міністром енергетики людину, яка не визнає кліматичні зміни – AP

Також бізнесмен Кріс Райт був спонсором другої передвиборчої кампанії Трампа.

47-ий президент США Дональд Трамп призначив міністра енергетики бізнесмена Кріса Райта, який виступав проти зусиль із боротьби зі зміною клімату.

Про це інформує агенція Associated Press.

Райт був спонсором передвиборчої кампанії республіканця і являється гендиректором компанії Liberty Energy, яка займається виробництвом викопного палива.

Також він активно підтримує розроблення родовищ нафти і газу в США.

Бізнесмен вважає, що кліматичний рух в усьому світі "руйнується під власною вагою", підкреслили в агентстві.

Крім того, він не працював в уряді, але його кандидатура на посаду голови енергетичного департаменту в адміністрації Трампа вже отримала підтримку від впливових консерваторів, серед яких нафтогазовий магнат Гарольд Хемм - виконавчий голова компанії Continental Resources, яка займається видобутком сланцевої нафти.

ОБрання Райта на посаду міністра енергетики підтримує і Майк Соммерс, президент Американського інституту нафти, який заявив, що досвід бізнесмена в енергетичному секторі дає йому важливу точку зору, яка визначатиме його керівництво.

"Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з ним, щойно він підтвердить свою готовність зміцнити геополітичну міць Америки, знявши призупинення видачі дозволів на експорт СПГ Міністерством енергетики й забезпечивши відкритий доступ до американських енергоносіїв для наших союзників по всьому світу", - сказав Соммерс.

Однак старший віцепрезидент з питань клімату та енергетики Ради із захисту природних ресурсів Джекі Вонг назвав Райта поборником брудного викопного палива і підкреслив, що його призначення на посаду голови Міністерства енергетики стане помилкою.

"Міністерство енергетики має робити все можливе для розробки та розширення джерел енергії 21-го століття, а не намагатися просувати брудні види палива минулого століття. З огляду на руйнівні наслідки катастроф, спричинених зміною клімату, основна місія Міністерства енергетики з дослідження та просування чистіших енергетичних рішень зараз важливіша, ніж будь-коли", - повідомив він.

Журналісти пишуть, що сенатор-республіканець Джон Баррассо може стати головою сенатського комітету з енергетики та природних ресурсів.

Раніше той говорив про те, що Трамп обіцяв ухвалювати сміливі рішення, і призначення Райта на посаду глави Міністерства енергетики є одним із них.

"Він новатор у галузі енергетики, який заклав основу американського фрекінг-буму. Після чотирьох років останньої енергетичної політики Америки наша країна відчайдушно потребує секретаря, який розуміє, наскільки важлива американська енергетика для нашої економіки і нашої національної безпеки", - сказав Баррассо.

Ще раніше Трамп шокував Вашингтон своїм вибором на посаду міністра оборони.