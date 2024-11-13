Трамп шокував Вашингтон своїм вибором на посаду міністра оборони

Для Вашингтона такий претендент на ключову оборонну посаду став несподіванкою.

Новообраний президент США республіканець Дональд Трамп приголомшив Пентагон і весь "оборонний світ", оголосивши про плани призначити ветерана війн в Іраку та Афганістані, ведучого Fox News Піта Гегсета на посаду глави Міноборони.

Про це пише AP.

Багато хто у Вашингтоні сприйняв цю новину з подивом і занепокоєнням, оскільки Трамп відмовився від низки визнаних важковаговиків у сфері національної безпеки.

Деякі республіканські законодавці відреагували стримано, інші назвали бойовий досвід Гегсета перевагою.

Призначення Гегсета може призвести до радикальних змін у збройних силах США, оскільки претендент на ключову оборонну посаду чітко дав зрозуміти на своєму шоу і в інтерв'ю, що, як і Трамп, він рішуче виступає проти програм, які пропагують рівність та інклюзивність. Він також ставив під сумнів роль жінок в армії та виступав за помилування військовослужбовців, звинувачених у воєнних злочинах.

Затятий консерватор, який підтримує політику Трампа “Америка понад усе”, 44-річний Гегсет виступає за те, щоб зробити армію Штатів “більш смертоносною”. Під час одного з інтерв'ю він сказав, що дозвіл жінкам служити в армії шкодить цим зусиллям.

"Усе пов'язане з тим, що чоловіки і жінки служать разом, ускладнює ситуацію, а ускладнення в бою означає більші втрати", - заявив тоді Гегсет.

Хоча Трамп похвалив Гегсета як "жорсткого, розумного і справжнього прихильника програми "Америка понад усе", дехто вказує на брак відповідного керівного досвіду у телеведучого, а інші припустили, що Гегсет може бути главою Пентагону лише "номінально", оскільки цим відомством керуватиме Білий дім Трампа.

"Є підстави для занепокоєння, що це не людина, яка вважається достатньо серйозним політиком… щоб успішно виконувати свою роботу", - сказав демократичний законодавець Адам Сміт із Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США.

Якщо призначення Гегсета буде затверджено, на нього чекає робота з низкою глобальних криз, від ситуації Близькому Сході, війни рф проти України, розширення альянсу між росією і Північною Кореєю до посилення конкуренції з Китаєм. Існує також необхідність модернізації складної системи протиракетної та ядерної оборони США і забезпечення того, щоб оборонна промисловість не відставала від потреб Америки в системах озброєнь.

Сміт зазначив, що, хоча бойовий досвід Гегсета є плюсом, управління Пентагоном вимагає багато інших навичок, і його кандидатура потребує деякого часу для розгляду.

"Який у тебе план? Що ти збираєшся робити? Як ти можеш запевнити нас, що цей брак досвіду не унеможливить для тебе виконання роботи?” Я думаю, це запитання, на які потрібно відповісти протягом наступних кількох місяців", - каже Сміт.

Навіть деякі республіканці в Сенаті, які, як очікується, голосуватимуть за призначення Гегсета, відреагували стримано.

Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс назвав вибір Трампа “цікавим”.

"Я небагато знаю про його біографію і погляди, тому з нетерпінням хочу дізнатися більше", - сказав сенатор від Індіани Тодд Янг, який служив у морській піхоті.

Сенатор від Північної Дакоти Джон Ховен заявив, що не здивований вибором Трампа, тому що новообраний президент "близький до Гегсета й довіряє йому".

Спікер Палати представників Майк Джонсон припустив, що Гегсет буде "налаштований на реформи в тих сферах, які потребують реформ".

Гегсет є автором матеріалів для Fox News із 2014 року. Він розвивав дружбу з Трампом, який регулярно з'являвся на його шоу.

Politico також пише, що вибір Гегсета на посаду глави Пентагону шокував Вашингтон, який очікував, що номінант буде досвідченим законодавцем або людиною з досвідом у сфері оборонної політики.

"Хто, чорт забирай, цей хлопець?", — заявив на умовах анонімності один із лобістів американської оборонної промисловості.

За його словами, “оборонний світ” сподівався на когось, хто дійсно має великий досвід у цій сфері.

Призначення Гегсета може лише посилити занепокоєння всередині Пентагону та за його межами, оскільки Трамп, який часто сперечався з власними міністрами оборони, цього разу планує призначити лояльну людину, яка беззаперечно виконуватиме його політику. Риторика передвиборчої кампанії Трампа викликала побоювання, що його другий термін у Білому домі може призвести до швидкої та "роз'єднувальної" перебудови Пентагону.