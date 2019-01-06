Помпео назвав підтримку України ключовим пріоритетом За підсумками зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео з німецьким державним керівництвом, американський Держдеп назвав одними з ключових спільних пріоритетів підтримку України й протистояння агресії Росії

Також сторони обговорили посилення загроз з боку іранського режиму в регіоні й необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресивних дій.

Майк Помпео. Фото: АР

"Державний секретар Майкл Помпео провів учора зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України й протидію російській агресії", - йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США, інформують в "Укрінформ". Повідомляється, що йшлося також про зусилля з політичного врегулювання в Афганістані, де обидві сторони підтримують справжній внутрішньополітичний діалог та переговори як ключовий елемент мирного процесу. Читайте також: Конгрес США планує надати Україні статус головного союзника США поза НАТО

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