Конгрес США планує надати Україні статус головного союзника США поза НАТО
"Такий статус передбачений на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу і може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів", - ідеться в повідомленні прес-служби Посольства України в США, інформують в "Укрінформ".
В проекті йдеться, що політика США повинна включати підтримку:
- суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також євроатлантичної та європейської інтеграції нашої держави;
- права народу України вільно визначати своє майбутнє та ухвалювати незалежні і суверенні рішення у сфері зовнішньої і безпекової політики, у тому числі щодо взаємовідносин з іншими країнами та міжнародними організаціями без втручання, залякування чи тиску з боку інших країн;
- права України на захист від російської агресії шляхом надання їй безпекової допомоги з боку США;
- подальшого утвердження демократичних цінностей в Україні, у тому числі шляхом зміцнення верховенства права, посилення прозорості та відповідальності у державному секторі, а також боротьби з корупцією.
Окрім цього, зазначається, що політика США має бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій; засудження триваючого утримування російською стороною 24-х членів екіпажів суден українських ВМС, захоплених поблизу Керченської протоки; наполегливе спонукання РФ до повної імплементації Мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування безпечного повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.
Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.
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