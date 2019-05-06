ПОЛІТИКА НОВИНИЗаява прозвучала на тлі продовження будівництва газопроводу Nord Stream 2 під Балтійським морем, яке ведуть Москва та її європейські партнери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помпео пояснив Європі чому краще не пов'язувати свою енергетику з Росією
Держсекретар США Майк Помпео закликав європейські країни диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб їхня "енергетична база не була пов'язана з Росією"
Майк Помпео. Фото: АР
"Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази – не пов'язаної з Росією", – заявив Помпео, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, у разі конфлікту Росія буде використовувати будь-які наявні інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче прийняти рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам РФ.
"Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно", - підкреслив держсекретар.
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05 06 2019 08:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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