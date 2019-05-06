Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Помпео пояснив Європі чому краще не пов'язувати свою енергетику з Росією

Держсекретар США Майк Помпео закликав європейські країни диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб їхня "енергетична база не була пов'язана з Росією"
Заява прозвучала на тлі продовження будівництва газопроводу Nord Stream 2 під Балтійським морем, яке ведуть Москва та її європейські партнери.
Помпео пояснив Європі чому краще не пов Майк Помпео. Фото: АР

"Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази – не пов'язаної з Росією", – заявив Помпео, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, у разі конфлікту Росія буде використовувати будь-які наявні інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче прийняти рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам РФ.

"Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно", - підкреслив держсекретар.

Читайте також: Конгрес схвалив новий законопроект для стримування енергетичного сектору Росії

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2019 08:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.