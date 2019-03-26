Конгрес схвалив новий законопроект для стримування енергетичного сектору Росії
Текст документу опублікyваний на сайті Конгресу, повідомляє "Українська правда"
Коротка назва законопроекту - "Про європейську енергетичну безпеку та диверсифікацію". Перша ціль законопроекту, сформульована його автором, республіканцем Адамом Кінзінгером, полягає в тому, щоб допомогти "скоротити залежність європейських країн від постачання енергоносіїв з країн, таких як Російська Федерація, які використовують енергетичну залежність (інших країн ) для неналежного політичного впливу".
Росія використовує природний газ "для примусу, тиску і впливу на інші країни", сказано в документі. "Європейськими країнами" в законопроекті визначені не лише країни ЄС, але й східноєвропейські держави, такі як Молдова і Україна.
У Вашингтоні за допомогою законопроекту також хочуть стимулювати потік американських інвестицій в енергетичну інфраструктуру Європи і збільшити експорт енергоносіїв і технологій з США.
На ці цілі, за оцінкою бюджетного відомства Конгресу, держдепартамент США може витратити до 2029 року близько мільярда доларів. Для цієї мети пропонують створити "Фонд протидії російському впливу". У тексті законодавчої ініціативи передбачені різні можливості для реалізації коштів: від підтримки розвитку газотранспортної інфраструктури до інвестицій в поновлювані джерела енергії.
Законопроект повинен бути схвалений Сенатом і підписаний президентом США Дональдом Трампом перед тим, як він вступить в силу.
Нагадаємо, що представники США у Євросоюзі зробили спільну заяву, у якій закликали ЄС відмовитися від реалізації російського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2", адже він може збільшити російський вплив на ЄС.
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