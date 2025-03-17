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Помилування Байдена в останній день президентства недійсні – Трамп

17 березня 2025, 13:06
Помилування Байдена в останній день президентства недійсні – Трамп
Трамп вважав мішенню для відплати республіканця Ліз Чейні, генерала Марка Міллі і медичного радника президента США Ентоні Фаучі.

Американський президент Дональд Трамп оголосив недійсними помилування, які його попередник Джо Байден підписав у свій останній день на посаді.

Про це Трамп запостив пост в своїй соцмережі Truth Social. 

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх", - написано у дописі. 

Трамп написав, що Байден навіть не знав, які саме помилування підписував.

"Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин", – додав Трамп. 

Проте він не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Схожі аргументи наводив консервативний Фонд "Спадщина", який стверджує, що Байден використовував факсиміле, на основі, здавалося б, ідентичних підписів, знайдених на кількох документах Байдена.

Також, ймовірно, адміністрація Трампа може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента, включаючи колишню конгресвумен Ліз Чейні, відставного генерала Марка Міллі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Нагадаємо, що право помилування давно вважається одним з найбільш абсолютних повноважень президента, і суди неохоче встановлюють будь-які обмеження на них. 

"Це не моє рішення – це буде вирішувати суд – але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоматичну ручку, щоб підписувати і видавати помилування", – сказав Трамп. 

У рішенні федерального апеляційного суду від 2024 року йдеться про те, що помилування не обов'язково має бути в письмовій формі.

В кінці січня ми писали, що Байден оголосив превентивне помилування для ворогів Трампа

 

Джо БайденДональд Трамппомилування

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