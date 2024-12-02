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ПОЛІТИКА

Помилування сина Байденом стало козирем для Трампа – The Times

02 грудня 2024, 15:23
Помилування сина Байденом стало козирем для Трампа – The Times
Julio Cortez/AP/FILE
Рішення Байдена дозволяє критикам звинувачувати його у брехні.

Не важко зрозуміти, чому Джо Байден, який володіє унікальними повноваженнями помилування і вже втратив одного сина, скористався ними й врятував свого сина Гантера від в'язниці.

Байден спершу виключив можливість помилування Гантера і пообіцяв дати правосуддю здійснити свою місію, не втручаючись. Карін Жан-П'єр, прес-секретар Білого дому, продовжувала наполягати ще 8 листопада, після перемоги Трампа на виборах, що він дотримається своєї обіцянки.

Але він змінив свою думку на щорічному сімейному святкуванні Дня подяки Байденів на острові Нантакет в Кейп-Коді. Байден хвилювався, що в'язниця змусить Гантера повернутися до наркотиків після того, як він почав нове життя з новою дружиною і дитиною.

Про це пише The Times.

В червні минулого року Трамп погрожував у разі переобрання призначити спеціального прокурора, який "переслідуватиме найкорумпованішого президента в історії Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і всю злочинну сім'ю Байденів".

"Конституція США надає президенту "повноваження надавати відстрочки й помилування за злочини проти Сполучених Штатів, за винятком випадків імпічменту". Лише два президенти США не скористалися цим повноваженням — і то тому, що обидва передчасно померли (Вільям Генрі Гаррісон, який пробув на посаді лише місяць перед смертельною хворобою, і Джеймс Гарфілд, убитий через півроку)", — пише автор.

Кілька попередніх президентів також помилували родичів, зокрема, Білл Клінтон помилував свого зведеного брата Роджера, хоча це сталося задовго до того, як він відбув тюремне ув'язнення за зберігання кокаїну та торгівлю наркотиками.

"Те, що Байден назвав переслідування свого сина "судовою помилкою", дало привід Трампу і його власним планам щодо помилування", — додає Чартер.

Джо БайденБайден ХантерДональд Трамп

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