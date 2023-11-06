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ПОЛІТИКА

Понад 100 британських компаній визнали порушення санкцій проти росії – FT

06 листопада 2023, 15:12
Понад 100 британських компаній визнали порушення санкцій проти росії – FT
Групи Великобританії добровільно розкривають порушення в очікуванні пом’якшення державних штрафів.

Великобританія стикається із серйозною проблемою - ефективним дотриманням санкцій проти росії. Понад 100 британських компаній зізналися у порушенні санкцій, введених у відповідь на вторгнення росії до України.

Про це повідомляє Financial Times.

Підхід Великобританії заснований на співробітництві та добровільному розкритті інформації, що дає компаніям можливість пом'якшити штрафи.

Згідно з даними, отриманими в результаті запиту до Міністерства фінансів, понад 100 британських компаній зізналися у порушенні британських санкцій проти росії. Прагнучи пом'якшити покарання, ці корпорації добровільно повідомили про це і співпрацювали з розслідуваннями.

Як зазначає видання, широкомасштабне введення санкцій Великобританією є складною проблемою для британського бізнесу. Враховуючи значну інтеграцію росії у світову економіку, багато британських компаній підтримують постійні ділові відносини з російськими підприємствами, що ускладнює дотримання санкцій. Визнаючи цю складність, стратегія дотримання санкцій Великобританії заохочує співпрацю та добровільне розкриття інформації.

Введення санкцій проти росії має вирішальне значення як підтримки цілісності міжнародного порядку, але й підтримки верховенства закону. Незважаючи на тверду позицію Великобританії щодо дій росії в Україні та запровадження санкцій для стримування подальшої агресії, проблеми правозастосування наголошують на складній природі глобальної економіки та перешкодах на шляху ізоляції такої країни, як росія, пише FT.

Режим санкцій Великобританії проти росії є частиною ширших зусиль західних країн щодо притягнення росії до відповідальності за її дії в Україні. США та ЄС також запровадили санкції проти росії, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення. Хоча ці санкції суттєво вплинули на російську економіку, їхня ефективність обмежена інтеграцією росії у світову економіку, йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз обговорює новий раунд обмежень, який вдарить по торгівлі з росією приблизно на 5 мільярдів євро (5,3 мільярда доларів).

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