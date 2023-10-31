ЄС розглядає можливість введення нових санкцій на суму $5,3 мільярда, які ударять по торгівлі з росією – Bloomberg

Bloomberg пише, що новий набір пропонованих заходів охоплює обмеження на експорт зварювального устаткування, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

Європейський союз обговорює новий раунд обмежень, який вдарить по торгівлі з росією приблизно на 5 мільярдів євро (5,3 мільярда доларів).

Про це повідомляє Bloomberg.

"Дванадцятий пакет заходів ЄС з моменту початку вторгнення росії торік посилить обмеження на джерела доходів і промисловість москви та обмежить можливості кремля годувати свою військову машину", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що величезні частини російської економіки вже зазнали санкцій, унаслідок чого політикам ЄС доводиться закривати шпарини, використовувати цілеспрямовані заходи і посилювати наявні санкції.

Bloomberg пише, що новий набір пропонованих заходів охоплює обмеження на експорт зварювального устаткування, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

"Також розглядаються ліцензійні заборони на програмне забезпечення, обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів, алюмінієвих виробів, будівельних виробів, товарів транспортного призначення та алмазів", - повідомляє видання.

Нові запропоновані заходи щодо імпорту та експорту відносно росії становитимуть близько 2,5 мільярда євро кожна. Заборона на алмази залежить від угоди "Великої сімки" про відстеження дорогоцінного каміння через кордони, яку, як очікується, буде погоджено найближчим часом.

Видання пише, що росія знайшла канал для імпорту кількох машин, які використовуються для виробництва боєприпасів і зброї.

Метою пакета санкцій є необхідність позбавити росію можливості обходити існуючі заборони через треті країни, де вона отримує доступ до компонентів, технологій та електроніки, що використовуються у зброї.

ЄС також розглядає можливість переконати компанії додати у свої контракти з фірмами з третіх країн пункти, що забороняють експорт деяких так званих товарів поля бою в росію.

Оскільки значні обсяги російської нафти наразі торгуються вище від цінового обмеження в 60 доларів, запровадженого "Великою сімкою", ЄС та його союзники також обговорюють способи ефективнішого дотримання цього заходу.

Також блок націлений на тіньовий флот із сотень суден, який рф використовує для перевезення нафти.

Деякі з обговорюваних ідей охоплюють заборону на операції із суднами, що перебувають під санкціями, введення вимог про повідомлення під час продажу судна, а також положення контракту, що забороняють поставки понад встановлений ліміт.

Очікується, що до пакета санкцій додадуть понад 100 фізичних осіб і чотири десятки юридичних осіб.