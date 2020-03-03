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Понад 100 туристичних атракцій Ірландії стануть безкоштовними

Частина пам'яток вже позначена ярликом "sold out"
З нагоди першого національного дня туризму понад сотня пам'яток Ірландії стануть безкоштовними для відвідувачів. Акція діятиме лише 17 квітня.
Понад 100 туристичних атракцій Ірландії стануть безкоштовними ukrinform.ua/

Щоб потрапити кудись безкоштовно, потрібно забронювати квиток на сайті ініціативи. Кількість місць обмежена, пише Irish Times, передає УКРІНФОРМ.

Частина пам'яток вже позначена ярликом "sold out".

В акції беруть участь замки, старі в'язниці, пивоварні, природні пам'ятки та інші туристичні місця Смарагдового острова.

Ідея дня туризму, який організовує Ірландська конфедерація індустрії туризму та Fáilte Ireland, полягає в тому, щоб показати місцевим та іноземцям, якими атракціями багата країна.

Зараз в туристичному секторі Ірландії зайняті 260 тисяч осіб (10% людей, які працюють). Щороку сюди приїжджає майже 10 мільйонів іноземних мандрівників. У 2019-му туризм приніс в економіку країни близько 7,5 млрд євро.

Нагадаємо, що паперові соломинки для коктейлів, на які перейшли усі ресторани мережі фастфуду McDonald's у Великій Британії і Республіці Ірландія восени 2018 року, не піддаються переробці.

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03 03 2020 13:40
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