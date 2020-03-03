Понад 100 туристичних атракцій Ірландії стануть безкоштовними
Щоб потрапити кудись безкоштовно, потрібно забронювати квиток на сайті ініціативи. Кількість місць обмежена, пише Irish Times, передає УКРІНФОРМ.
Частина пам'яток вже позначена ярликом "sold out".
В акції беруть участь замки, старі в'язниці, пивоварні, природні пам'ятки та інші туристичні місця Смарагдового острова.
Ідея дня туризму, який організовує Ірландська конфедерація індустрії туризму та Fáilte Ireland, полягає в тому, щоб показати місцевим та іноземцям, якими атракціями багата країна.
Зараз в туристичному секторі Ірландії зайняті 260 тисяч осіб (10% людей, які працюють). Щороку сюди приїжджає майже 10 мільйонів іноземних мандрівників. У 2019-му туризм приніс в економіку країни близько 7,5 млрд євро.
Нагадаємо, що паперові соломинки для коктейлів, на які перейшли усі ресторани мережі фастфуду McDonald's у Великій Британії і Республіці Ірландія восени 2018 року, не піддаються переробці.
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