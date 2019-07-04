CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території кемпінгу туристичної бази у с.Денежникове (Луганська обл.) виявили 164 артилерійські снаряди калібру 152 мм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 160 артснарядів знайшли на териториї туристичної бази на Луганщині
"Виявлені 164 артснаряди (7 з них - з підривачами) та підривники до них у кількості 252 шт. встановленим порядком вилучено"
Фото:Facebook
За даними штабу, наразі кемпінг - непрацюючий, повідомляє прес-центр ООС.
"Виявлені 164 артснаряди (7 з них - з підривачами) та підривники до них у кількості 252 шт. встановленим порядком вилучено", - йдеться у повідомленні.
Фото: штаб ООС
Спільно з ДСНС вирішується питання щодо місця та часу знищення непридатних до подальшого використання боєприпасів.
Нагадаємо, що на полігоні в Одеській області успішно випробували крилату ракету "Нептун", яку незабаром поставлять на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України.
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07 04 2019 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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