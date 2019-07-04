Понад 160 артснарядів знайшли на териториї туристичної бази на Луганщині

"Виявлені 164 артснаряди (7 з них - з підривачами) та підривники до них у кількості 252 шт. встановленим порядком вилучено"

На території кемпінгу туристичної бази у с.Денежникове (Луганська обл.) виявили 164 артилерійські снаряди калібру 152 мм.

За даними штабу, наразі кемпінг - непрацюючий, повідомляє прес-центр ООС.

"Виявлені 164 артснаряди (7 з них - з підривачами) та підривники до них у кількості 252 шт. встановленим порядком вилучено", - йдеться у повідомленні.



Фото: штаб ООС

Спільно з ДСНС вирішується питання щодо місця та часу знищення непридатних до подальшого використання боєприпасів.

Нагадаємо, що на полігоні в Одеській області успішно випробували крилату ракету "Нептун", яку незабаром поставлять на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України.