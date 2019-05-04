Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Військові випробували крилату ракету "Нептун": скоро її отримають ЗСУ

Ракету також можуть використовувати і сухопутні сили
На полігоні в Одеській області успішно випробували крилату ракету "Нептун", яку незабаром поставлять на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України.
Військові випробували крилату ракету "Нептун": скоро її отримають ЗСУ Фото з вільних джерел

"Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України", - написав Порошенко у Twitter, інформує "Українська правда".

При цьому він заявив, що "ворог намагався закрити небо, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби".

За його словами, ракету також можуть використовувати і сухопутні сили. 

Модернізована ракета "Нептун" має більший радіус дії. Зокрема, в кінці 2018 року ракета влучила у ціль за 280 км.

За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.

"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

Нагадаємо, що корабель французьких ВМС M653 "Capricorne" увійшов в морський торговельний порт Одеси з метою участі у навчаннях з кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2019 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.