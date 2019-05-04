Військові випробували крилату ракету "Нептун": скоро її отримають ЗСУ
"Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України", - написав Порошенко у Twitter, інформує "Українська правда".
При цьому він заявив, що "ворог намагався закрити небо, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби".
За його словами, ракету також можуть використовувати і сухопутні сили.
Модернізована ракета "Нептун" має більший радіус дії. Зокрема, в кінці 2018 року ракета влучила у ціль за 280 км.
За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.
"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".
Нагадаємо, що корабель французьких ВМС M653 "Capricorne" увійшов в морський торговельний порт Одеси з метою участі у навчаннях з кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX.
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