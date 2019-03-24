У порт Одеси зайшов мінний тральщик НАТО
"Мінний тральщик класу Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франції, країни-члена НАТО, з метою навчання з кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX та підтримки двостороннього французько-українського співробітництва у військово-морській сфері та безпеки на морі, зайшов в Одеський морський торговий порт 23 березня 2019", - повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує "Українська правда".
Тральщик відноситься до мінних мисливців класу Eridan. Увійшов до складу ВМС Франції в серпні 1987 року. Повна водотоннажність 625 тонн. Довжина 52 метри, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальна швидкість на дизельному двигуні - 18 вузлів, при патрулюванні на електромоторах - 7 вузлів. Екіпаж складається з 49 осіб (5 офіцерів).
Корабель оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2. Артилерійське озброєння - 20 мм гармата Giat 20F2 і три кулемети. На борту є також радіолокаційна станція і гідроакустична система.
Корабель пройшов чорноморськими протоками і увійшов в Чорне море 21 березня. Це вже другий візит корабля НАТО нечорноморської країни до міста в цьому році. Першим 25 лютого заходив американський ракетний есмінець USS Donald Cook.
Нагадаємо, що а Одеський порт з "дружнім візитом" зайшли два корабля Військово-морських сил Турецької Республіки.
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