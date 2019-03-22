Понад 180 тисяч українців уже змінили адресу голосування

"44 997 і 21 787 – це жителі Донецької і Луганської областей, відповідно"

Станом на 22 березня понад 181 тисяча українців скористалися правом тимчасової зміни місця голосування на чергових виборах президента 31 березня, із них понад 66 тисяч - з Донбасу.

"На сьогодні цим правом вже скористалося 181 602 виборці. З них 44 997 і 21 787 – жителі Донецької і Луганської областей, відповідно", - зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук у Facebook.

Водночас голова ЦВК нагадала, що подати до відділів ведення Державного реєстру виборців заяву про зміну місця голосування можна буде до 25 березня включно.

При цьому вона запевнила, що ці відділи працюватимуть і на вихідних.

Для ознайомлення із процедурою зміни місця голосування Сліпачук порадила звернутися до сайту Держреєстру виборців.

"Єдине, нагадаю – заява виборця подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто", - додала вона.

Нагадаємо, що від початку нового року до правоохоронних органів надійшло 3305 заяв про порушення виборчого законодавства.