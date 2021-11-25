Понад 200 мігрантів штурмували білорусько-польський кордон

На відрізку польсько-білоруського кордону в районі населеного пункту Черемха група мігрантів кількістю понад 200 осіб намагалася прорватися на територію РП.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

"Учора, 24 листопада, на польсько-білоруському кордоні 375 осіб намагалися нелегально перетнути кордон. Щодо 56 іноземців прикордонники видали постанови про залишення території Польщі, затримано двох громадян Іраку. На ділянці, що охороняється прикордонною заставою у Черемсі, група з-понад 200 осіб штурмувала кордон", - йдеться у повідомленні прикордонників.

За інформацією поліції Підляського воєводства, напередодні правоохоронці затримали трьох осіб, які допомагали мігрантам нелегально перетнути кордон. Зокрема, в населених пунктах Сейни, Єльонка і Бєльск Підляський затримано трьох кур’єрів, зокрема двох громадян України і громадянина Швеції, які перевозили загалом 14 осіб.

Як повідомило Міноборони Польщі, до прикордонного району прибув естонський підрозділ інженерних військ, який допомагатиме відновлювати тимчасове загородження на кордоні, а також ремонтуватиме і будуватиме прикордонні дороги.

Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано понад 36 тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.