ПОЛІТИКА НОВИНИЦі дані значно нижче, ніж минулого четверга, коли до протестів проти пенсійної реформи приєдналися, за інформацією МВС, більше 800 тис. людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 300 тис. людей взяли участь в акціях протесту у Франції
У міністерстві уточнюють, що 31 тис. з них зібралися в Парижі
Фото: tvrain.ru
Близько 339 тис. демонстрантів взяли участь у вівторок в акціях протесту у Франції проти намірів влади щодо пенсійної реформи, повідомляють у французькому МВС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У міністерстві уточнюють, що 31 тис. з них зібралися в Парижі.
Ці дані значно нижче, ніж минулого четверга, коли до протестів проти пенсійної реформи приєдналися, за інформацією МВС, більше 800 тис. людей.
Зі свого боку, профспілки, які організували демонстрації, запевнили, що за їхніми даними, у вівторок зібралося 885 тис. учасників акцій протесту.
Нагадаємо, що у Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона
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11 12 2019 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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