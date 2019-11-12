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Понад 300 тис. людей взяли участь в акціях протесту у Франції

У міністерстві уточнюють, що 31 тис. з них зібралися в Парижі
Ці дані значно нижче, ніж минулого четверга, коли до протестів проти пенсійної реформи приєдналися, за інформацією МВС, більше 800 тис. людей.
Понад 300 тис. людей взяли участь в акціях протесту у Франції Фото: tvrain.ru

Близько 339 тис. демонстрантів взяли участь у вівторок в акціях протесту у Франції проти намірів влади щодо пенсійної реформи, повідомляють у французькому МВС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У міністерстві уточнюють, що 31 тис. з них зібралися в Парижі.

Ці дані значно нижче, ніж минулого четверга, коли до протестів проти пенсійної реформи приєдналися, за інформацією МВС, більше 800 тис. людей.

Зі свого боку, профспілки, які організували демонстрації, запевнили, що за їхніми даними, у вівторок зібралося 885 тис. учасників акцій протесту.

Нагадаємо, що у Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона
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11 12 2019 12:32
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