У Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона
У Франції проходять акції протесту працівників державного сектора проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
У Парижі спостерігається посилена присутність поліції уздовж Єлисейських полів, перекриті вулиці, що ведуть до офісів Макрона і прем'єр-міністра.
У Парижі та інших великих містах пасажири зіткнулися з повсюдним транспортним хаосом, авіакомпанії скасували 20% рейсів, у французькій столиці закриті десятки шкіл.
Профспілки закликали залізничників, лікарів, вчителів та інших державних службовців вийти на протест до того, як уряд представить подробиці пенсійної реформи.
Фото: Європейська правда
У Бордо і Марселі тисячі демонстрантів розмахували прапорами профспілок і тримали плакати з написом: "Ми повинні позбутися від Макрона". Демонстрації також проходять в Ренні, Ліоні, Нанті.
Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованої на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.
Фото: Економічна правда
Провал реформи означатиме дефіцит до 17 млрд євро або 0,7% ВВП до 2025 року.
Держслужбовці виступають проти підвищення пенсійного віку до 62 років. Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.
Страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.
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