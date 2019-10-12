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У Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона

Профспілки закликали залізничників, лікарів, вчителів та інших державних службовців вийти на протест до того, як уряд представить подробиці пенсійної реформи
У Парижі спостерігається посилена присутність поліції уздовж Єлисейських полів, перекриті вулиці, що ведуть до офісів Макрона і прем'єр-міністра.
У Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона Фото: з вільних джерел

У Франції проходять акції протесту працівників державного сектора проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У Парижі спостерігається посилена присутність поліції уздовж Єлисейських полів, перекриті вулиці, що ведуть до офісів Макрона і прем'єр-міністра.

У Парижі та інших великих містах пасажири зіткнулися з повсюдним транспортним хаосом, авіакомпанії скасували 20% рейсів, у французькій столиці закриті десятки шкіл.

Профспілки закликали залізничників, лікарів, вчителів та інших державних службовців вийти на протест до того, як уряд представить подробиці пенсійної реформи.

Фото: Європейська правда

У Бордо і Марселі тисячі демонстрантів розмахували прапорами профспілок і тримали плакати з написом: "Ми повинні позбутися від Макрона". Демонстрації також проходять в Ренні, Ліоні, Нанті.

Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованої на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Фото: Економічна правда

Провал реформи означатиме дефіцит до 17 млрд євро або 0,7% ВВП до 2025 року.

Держслужбовці виступають проти підвищення пенсійного віку до 62 років. Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.

Страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

Нагадаємо, що у Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon

 

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10 12 2019 17:34
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