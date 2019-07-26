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Понад 42 градуси: спека у Західній Європі побила всі температурні рекорди

У Парижі термометри в четвер показували до 42,6 градуса
Аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.
Понад 42 градуси: спека у Західній Європі побила всі температурні рекорди Фото: Reuters

Німеччина зафіксувала найвищу температуру в історії спостережень: в місті Лінген на північному заході країни температура сягнула 42,6 градусів за Цельсієм, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

У Парижі термометри в четвер також показували до 42,6 градуса, повідомила національна служба погоди Meteo France. Це найвища температура, яка коли-небудь зафіксована у французькій столиці, причому рекорд оновлювався двічі за день. Попередній максимум 40,4 градуса датувався 1947 роком.

Бельгія також зафіксувала температурний рекорд - 40,7 градуса у невеликому західному селі Бейтем.

У Нідерландах вперше з моменту початку ведення записів температура сягнула вище 40 градусів - 40,7 градусів зафіксована в Гілзе-Рієн в південній провінції Північний Брабант.

Британія також очікувала зафіксувати найвищу температуру за весь час із прогнозами до 39 градусів, але врешті-решт вона піднялася до 38,1 градуса. Це друга найвища температура, зафіксована у липні.

Нагадаємо, що температурні рекорди минулого місяця були зареєстровані не лише в Європі, але й на півночі американського континенту. На Алясці червень став найгарячішим за всю історію спостережень.

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