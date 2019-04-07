The Guardian: на Алясці червень став найгарячішим за всю історію спостережень

Температурні рекорди минулого місяця були зареєстровані не лише в Європі, але й на півночі американського континенту.

Зміни клімату та глобальне потепління роблять можливим пляжний відпочинок навіть в Алясці.

"Рекордна спека на Алясці жене туристів на пляжі, а в лісах виникають пожежі. У північнішому штаті США надзвичайно сухо і жарко. У столиці Анкориджі вищі за норму температури реєструвалися у червні практично щодня і досягали позначки плюс 26. Раніше максимумом тут вважалося плюс 19. Однак прогноз на перші числа липня попереджає про зростання температури повітря майже до 32 градусів", - інформує BBC із посиланням на битанську газету The Guardian.

Потепління клімату на Алясці має ефект доміно. Підвищення температури води в океані має катастрофічні наслідки для наземної флори та фауни, як на півночі, так і по всій планеті.

Зокрема, лісові пожежі траплялися на Алясці завжди, але цьогорічна спека не дає можливості загасити 120 пожеж у різних частинах штату. Через це місцева влада заборонила використання святкових феєрверків.

"Аляска потрапила у замкнене коло. Потепління в Арктиці йде набагато швидше, ніж загалом по планеті. Підвищення температури океанської води призводить до підвищення температури на березі. Руйнування і танення криги в Беринговому та Чукотському морях, яке цього року відбулося на кілька місяців скоріше, свідчить про те, що морська вода є просто гарячою, як для цього регіону", - каже кліматолог з Аляски Рік Томас.

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Нагадаємо, що за даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.

Через рекордно високу температуру повітря в Європі, за даними на суботу, 29 червня, померли вісім осіб. З них четверо у Франції, двоє в Іспанії, ще двоє - в Італії.