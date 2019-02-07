Червень став найгарячішим місяцем зафіксованим на Землі

Червень був найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі, повідомляє супутникове агентство ЄС

Дані, надані Службою зміни клімату Коперника (C3S), що здійснюється Європейським центром середньострокових прогнозів погоди від імені Європейського Союзу, показали, що Глобальна середня температура за червень 2019 року була найвищою за останній місяць.

Дані показали, що середня температура в Європі за червень 2019 року була більш, ніж на 2 градуси вище норми, йдеться в Independent.

Експерти сказали, що кліматичні зміни, які відбулися минулого тижня стали рекордними у Європі згідно з останніми дослідженнями.

Швидка оцінка середніх температур у Франції і Тулузі між 26-28 червня показала "істотне" збільшення ймовірності виникнення теплової хвилі внаслідок глобального потепління, викликаного людиною, повідомили експерти Всесвітньої групи атрибуції погоди.

"Ми знали, що червень в Європі був жарким, але це дослідження показує, що рекорди температури просто не були порушені. Вони були знищені. Це найгарячіший червень у Європі, який пройшов у Європі за допомогою мильної країни, і найтепліший червень, який ми бачили в усьому світі", - сказала професорка та дослідниця природних небезпек в Університеті Редінга, Ханна Клоке у відповідь на рекордну температуру.

“Теплові хвилі відбуваються в будь-якому кліматі, але ми знаємо, що теплові хвилі стають набагато більш ймовірними через зміну клімату. Глобальний клімат просто продовжує нагріватися, оскільки парникові гази продовжують нарощуватися, як прогнозували вчені протягом десятиліть", - наголосила дослідниця.

"Швидкі спроби знайти зв'язок між зміною клімату та окремими екстремальними погодними явищами можливі, але часто мають багато застережень. Ми повинні бути обережними, коли розглядаємо висновки досліджень атрибуції швидкого повороту, щоб не ігнорувати ці застереження,", - додала вона.

Нагадаємо, через рекордно високу температуру повітря в Європі, за даними на суботу, 29 червня, померли вісім осіб. З них четверо у Франції, двоє в Іспанії, ще двоє - в Італії.

Читайте також: Ар'єв: Парубій скасував запрошення для ПАРЄ спостерігати за виборами в Раду