Ар'єв: Парубій скасував запрошення для ПАРЄ спостерігати за виборами в Раду

Голова ВР Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні

Вибори мають відбутися 21 дипня.

Про це написав голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар’єв на сторінці у Facebook, інформують в "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що вночі 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Російській Федерації право голосу на засіданнях. Рішення підтримали 118 делегатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися.

МЗС після цього відкликало посла при Раді Європи, а міністр Павло Клімкін порадив Верховній Раді відкликати запрошення спостерігачам на вибори від ПАРЄ.

Сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

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