Понад 50 постраждалих у Перу через антиурядові протести - ЗМІ

У Перу у зіткненнях мітингувальників із поліцейськими під час масштабних антиурядових протестів напередодні ввечері отримали поранення понад 50 людей.

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters.

У столиці країни місті Ліма поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб відбити напади демонстрантів, які кидали у правоохоронців скляні пляшки й каміння та підпалювали припарковані на вулицях автомобілі.

Найбільші акції протесту проходять у південній провінції країни Пуно, де правоохоронці повідомляють про напади на міські поліцейські відділки в кількох містах та жорсткі сутички поліцейських із протестувальниками.

За даними органів охорони здоров’я, більше десяти осіб були госпіталізовані з переломами кінцівок та іншими травмами й забоями.

Згідно зі звітом омбудсмена Перу, до кінця дня під час демонстрацій по всій країні було поранено 58 людей.

Через безлади призупинила роботу одна із найбільших у Перу мідних копалень Glencore (GLEN.L) Antapaccay у провінції Куско, на яку у п’ятницю протестувальники напали втретє від початку січня.

Невдоволені владою мітингувальники також здійснили напади на аеропорти Арекіпи, Куско та південного міста Хуліака, після чого влада вирішила призупинити обслуговування авіарейсів у цих аеропортах.

Як повідомлялося, антиурядові протести розпочалися в Перу після усунення від влади президента Педро Кастільйо, який 7 грудня 2022 року оголосив про розпуск парламенту, у відповідь законодавці проголосували за його усунення від влади. При спробі заховатися в посольстві Мексики Кастільйо заарештували, а влада перейшла до віце-президента Діни Болуарті.

Протестувальники вимагають відставки Болуарте і проведення нових президентських виборів.

У зв’язку з масштабними демонстраціями та насиллям, що їх супроводжує, у трьох регіонах Перу запроваджено режим надзвичайного стану. Найскладніша ситуація зберігається в столиці Лімі, де для приборкання невдоволених на вулиці вийшли майже 12 000 правоохоронців та важка техніка.

За останніми даними, в ході протестів уже загинули 54 особи, ще майже 800, включаючи поліцейських, поранені.

Раніше повідомлялось, що понад 9000 мирних жителів загинули в Україні після вторгнення росії.