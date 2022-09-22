CУСПІЛЬСТВО НОВИНИпочатку повномасштабного вторгнення російської федерації багато українців приїхали до інших країн для тимчасового прихистку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 50 тисяч українців прийняла Естонія
Фото: з вільного доступу
Естонія вже прийняла понад 56 тисяч громадян України. Про це повідомляє видання Err, пише УНН.
Дані Ради соціального страхування показують, що 100 082 біженців в’їхали до Естонії з початку війни в Україні, 56 566 залишилися в Естонії, тоді як 43,5 переїхали до інших країн. Серед біженців, які перетнули кордон Естонії, 25,2 - були неповнолітніми (діти до 18 років).
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа наголосив, що в Литві проживає понад 65 тис. українців, з них 24 тис. – неповнолітні.
З початку війни росії проти України в Латвії зареєстровано 37 629 жителів України, а 32 545 біженців отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 09 2022 13:24 МЕДІА
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian
- Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер