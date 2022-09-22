Понад 50 тисяч українців прийняла Естонія

початку повномасштабного вторгнення російської федерації багато українців приїхали до інших країн для тимчасового прихистку.

Естонія вже прийняла понад 56 тисяч громадян України. Про це повідомляє видання Err, пише УНН.

Дані Ради соціального страхування показують, що 100 082 біженців в’їхали до Естонії з початку війни в Україні, 56 566 залишилися в Естонії, тоді як 43,5 переїхали до інших країн. Серед біженців, які перетнули кордон Естонії, 25,2 - були неповнолітніми (діти до 18 років).

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа наголосив, що в Литві проживає понад 65 тис. українців, з них 24 тис. – неповнолітні.

З початку війни росії проти України в Латвії зареєстровано 37 629 жителів України, а 32 545 біженців отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування.