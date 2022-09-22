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Понад 50 тисяч українців прийняла Естонія

початку повномасштабного вторгнення російської федерації багато українців приїхали до інших країн для тимчасового прихистку.
Понад 50 тисяч українців прийняла Естонія Фото: з вільного доступу
Естонія вже прийняла понад 56 тисяч громадян України. Про це повідомляє видання Err, пише УНН.
 
Дані Ради соціального страхування показують, що 100 082 біженців в’їхали до Естонії з початку війни в Україні, 56 566 залишилися в Естонії, тоді як 43,5 переїхали до інших країн. Серед біженців, які перетнули кордон Естонії, 25,2 - були неповнолітніми (діти до 18 років).
 
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа наголосив, що в Литві проживає понад 65 тис. українців, з них 24 тис. – неповнолітні.
 
З початку війни росії проти України в Латвії зареєстровано 37 629 жителів України, а 32 545 біженців отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування. 
 
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22 09 2022 13:24
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