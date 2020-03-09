Понад 60% українців вважають "Велике будівництво" одним з пріоритетів для держави
Про це свідчать дані соціологічного опитування, які на прес-конференції в "Інтерфакс Україна" представив заступник директора КМІС Антон Грушецький,передає РБК - Україна.
Крім того, 89.8% респондентів підтримують те, щоб держава вкладала кошти (інвестувала) в розвиток інфраструктури (будівництво та ремонт доріг, мостів, транспортних розв'язок, дитячих садків, шкіл, лікарень, поліклінік, спортивних майданчиків, стадіонів тощо).
Серед пріоритетних об'єктів для реконструкції та будівництва у своєму населеному пункті респонденти відзначили дороги - 49,2%, лікарні (зі стаціонаром) - 35%, школи - 26,3%, дитячий садок - 21,6%, амбулаторію (поліклініки) - 13,3%, стадіони та спортмайданчики - 11,7%.
Разом з тим 85,2% респондентів вважають, що роботи з будівництва та реконструкції об'єктів транспортної і соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто - 9,1%).
У цілому 72,4% респондентів вважають, що "Велике будівництво" передбачає будівництво доріг, 49,2% - будівництво шкіл, 47,1% - будівництво лікарень і поліклінік, 45,5% - будівництво дитячих садків, 36,8 % - будівництво спортивних майданчиків і стадіонів.
Також респондентів просили оцінити, наскільки вони підтримують окремі ініціативи і державні програми чинної влади за шкалою від 0 (зовсім не підтримують» до 10 (повністю підтримують).
Найбільше респондентів підтримують припинення вогню на Сході України (80,6% оцінюють на 9-10 балів на 0-1 балів - 6%, баланс - + 74,6%) і "Велике будівництво" (67% оцінили на 9-10 балів, на 0-1 балів - 2,8%, баланс - +64,2 %)
Опитування проводилося з 6 по 19 серпня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованою українськими властями.
Нагадаємо, що станом на липень 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу усіх правоохоронних органів. Баланс довіри нижче нуля.
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