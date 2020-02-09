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Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів

Найнижчий рівень довіри до прокуратури та НАБУ
Станом на липень 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу усіх правоохоронних органів. Баланс довіри нижче нуля.
Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає РБК - Україна.

Зокрема, баланс довіри/недовіри становить:

  • Національна поліція -24,9
  • Служба безпеки України (СБУ) -24,7
  • Державне бюро розслідувань (ДБР) -47,3
  • Прокуратура -58,0
  • Міністерство внутрішніх справ -46,3
  • Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) -58,7
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) -59,9.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 94% опитаних українців не згодні, що ціни в Україні зростають надто повільно, а 88% - виступають проти ідей політиків, що країні потрібен вищий курс долара.

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02 09 2020 18:00
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