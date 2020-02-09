Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів Найнижчий рівень довіри до прокуратури та НАБУ

Станом на липень 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу усіх правоохоронних органів. Баланс довіри нижче нуля.

Фото : РБК - Україна

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