CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на липень 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу усіх правоохоронних органів. Баланс довіри нижче нуля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів
Найнижчий рівень довіри до прокуратури та НАБУ
Фото : РБК - Україна
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає РБК - Україна.
Зокрема, баланс довіри/недовіри становить:
- Національна поліція -24,9
- Служба безпеки України (СБУ) -24,7
- Державне бюро розслідувань (ДБР) -47,3
- Прокуратура -58,0
- Міністерство внутрішніх справ -46,3
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) -58,7
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) -59,9.
Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що 94% опитаних українців не згодні, що ціни в Україні зростають надто повільно, а 88% - виступають проти ідей політиків, що країні потрібен вищий курс долара.
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02 09 2020 18:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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