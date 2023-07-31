Понад половина республіканців підтримують Трампа як кандидата в президенти – NYT

54% республіканців підтримують Трампа як кандидата від партії.

Колишній президент США Дональд Трамп лідирує як кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Про це свідчить нещодавнє опитування Siena College, опубліковане The New York Times.

54% республіканців підтримують Трампа як кандидата від партії.

На другому місці — губернатор Флориди Рон Деcантіс — він має 17%. Рейтинг інших кандидатів на праймеріз серед республіканців коливається в діапазоні 2—3%. Колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній посол в ООН Ніккі Гейлі та сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни набрали по 3% підтримки. Колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті й підприємець Вівек Рамасвамі мають лише 2% голосів.

Більшість виборців-республіканців підтримують Трампа як кандидата від партії, незалежно від віку, статі та регіону проживання. Він лідирує з великою перевагою серед чоловіків і жінок, молодих і старших виборців, поміркованих і консерваторів, тих, хто навчався в коледжі, і тих, хто не навчався, а також у містах, передмістях і сільській місцевості.

Раніше повідомлялось, що Трампу оголосять третє кримінальне звинувачення.