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Трампу оголосять третє кримінальне звинувачення – NBC

28 липня 2023, 09:06
Трампу оголосять третє кримінальне звинувачення – NBC
Фото: Great again
Прокурори Міністерства юстиції США попередили адвокатів Дональда Трампа про підготовку проти нього кримінального обвинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє телеканал NBC News, посилаючись на два джерела. 

Крім того, американські ЗМІ повідомили, що адвокати Трампа Тодд Бланш і Джон Лауро зустрічалися з прокурорами в справі про штурм Капітолія в офісі спецпрокурора Мін’юсту США Джека Сміта, який веде справу щодо колишнього президента.

Адвокатам Трампа сказали "чекати на обвинувальний акт", але коли саме його може бути оголошено і за якими саме пунктами звинувачення, не відомо.

Раніше стало відомо, що суд відпустив Трампа після засідання щодо зберігання секретних документів.
судТрампштурм капітолія

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