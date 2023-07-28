Трампу оголосять третє кримінальне звинувачення – NBC

Прокурори Міністерства юстиції США попередили адвокатів Дональда Трампа про підготовку проти нього кримінального обвинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє телеканал NBC News, посилаючись на два джерела.

Крім того, американські ЗМІ повідомили, що адвокати Трампа Тодд Бланш і Джон Лауро зустрічалися з прокурорами в справі про штурм Капітолія в офісі спецпрокурора Мін’юсту США Джека Сміта, який веде справу щодо колишнього президента.

Адвокатам Трампа сказали "чекати на обвинувальний акт", але коли саме його може бути оголошено і за якими саме пунктами звинувачення, не відомо.