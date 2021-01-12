Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад третина населення світу ніколи не користувалася Інтернетом - ООН

З 2,9 мільярда людей, які не мають доступу до мережі, мешкають у країнах, що розвиваються
Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт, згідно з яким близько 3 мільярдів людей, або 37% світового населення, ніколи не користувалися Інтернетом.
Понад третина населення світу ніколи не користувалася Інтернетом - ООН

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що з 2,9 мільярда людей, які не мають доступу до мережі, мешкають у країнах, що розвиваються. Також майже три чверті цих людей проживають у 46 найбідніших країнах світу.

За даними Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ) ООН, з 2019 року кількість користувачів Інтернету виросла з 4,1 до 4,9 мільярда людей. Таке зростання пов’язують із наслідками пандемії COVID-19.

Також МСЕ відзначає, що навіть серед наявних користувачів багато сотень мільйонів людей заходять в Інтернет дуже рідко через погану якість зв’язку.

"МСЕ працюватиме над тим, щоб були всі компоненти, аби під’єднати решту 2,9 мільярда людей. Ми маємо на меті переконатися, що ніхто не залишився без зв’язку", - заявив генеральний секретар МСЕ Гаулін Чжао. Він також додав, що серед головних проблем, які перешкоджають цьому, є бідність, не писемність, обмежений доступ до електромережі та брак цифрових навичок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2021 17:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.