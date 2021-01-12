Понад третина населення світу ніколи не користувалася Інтернетом - ООН
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Повідомляється, що з 2,9 мільярда людей, які не мають доступу до мережі, мешкають у країнах, що розвиваються. Також майже три чверті цих людей проживають у 46 найбідніших країнах світу.
За даними Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ) ООН, з 2019 року кількість користувачів Інтернету виросла з 4,1 до 4,9 мільярда людей. Таке зростання пов’язують із наслідками пандемії COVID-19.
Також МСЕ відзначає, що навіть серед наявних користувачів багато сотень мільйонів людей заходять в Інтернет дуже рідко через погану якість зв’язку.
"МСЕ працюватиме над тим, щоб були всі компоненти, аби під’єднати решту 2,9 мільярда людей. Ми маємо на меті переконатися, що ніхто не залишився без зв’язку", - заявив генеральний секретар МСЕ Гаулін Чжао. Він також додав, що серед головних проблем, які перешкоджають цьому, є бідність, не писемність, обмежений доступ до електромережі та брак цифрових навичок.
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