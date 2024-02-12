Попередження Трампа про НАТО є тривожним дзвінком – The Times

Тепер країни НАТО можуть почати переглядати свої оборонні бюджети.

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа стали тривожним дзвінком для НАТО.

Про це пише The Times.

За даними видання, кілька тижнів тому коло європейських політичних лідерів, високопоставлених дипломатів та мислителів у сфері зовнішньої політики зібралося на приватну вечерю.

З огляду на останні події в Україні та в США, настрій за столом був "досить похмурим". Потім, за словами учасників, один із високопоставлених міністрів одним запитанням привів присутніх у шоковане післясвяткове мовчання: "Так ось чим закінчиться Європа?".

Міністр мав на увазі не стільки сценарій, коли президент Трамп виводить США з НАТО, скільки сценарій, коли президент Трамп просто сумнівається, що Америка стане на захист своїх європейських союзників.

Дональд Трамп заявляв, що він дозволив би росії атакувати країни-члени Альянсу, які роблять мало внесків.

На цю заяву відреагував чинний американський лідер Джо Байден. У повідомленні на своїй сторінці у соцмережі X він назвав Трампа корисним прислужником диктатора владіміра путіна. А такі його висловлювання республіканця лише зайвий раз підтверджують, що підтримка України є важливою.

"Бо, як бачите, путін і його корисні прислужники розраховують на більші призи", – аргументував Байден.

10 січня французький єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що у 2020 році Дональд Трамп попереджав Євросоюз, що Америка не прийде на допомогу, якщо Європа зазнає військового нападу.

За словами єврокомісара, експрезидент США також заявляв, що "НАТО померло" і США вийдуть з Альянсу. Трамп, за словами Бретона, висловив претензії Німеччині, яка нібито недоплатила 400 мільярдів доларів оборонних внесків.