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ПОЛІТИКА

Поппосадовці Білого дому радили Трампу звільнити Волца через скандал у Signal – Politico

29 березня 2025, 09:59
Поппосадовці Білого дому радили Трампу звільнити Волца через скандал у Signal – Politico
скріншот
Волц поки залишився на посаді, але неясно, чи надовго.

У середу, 26 березня, на тлі скандалу навколо секретного чату в Signal, віцепрезидент США Джей Ді Венс, керівник апарату Білого дому Сьюзан Вайлз і глава офісу персоналу президента Серджіо Гор провели закриту зустріч, на якій обговорили ситуацію, що склалася.

Про це повідомляє Politico.

Скандал вибухнув після того, як радник з національної безпеки Майк Волц випадково додав до секретного чату журналіста, що викликало серйозні наслідки для Білого дому. Джерела Politico повідомляють, що Венс, Вайлз і Гор натякнули Дональду Трампу на можливість звільнення Волца. Однак президент вирішив поки що не вживати таких заходів, вважаючи, що це стане перемогою для ліберальних ЗМІ та демократів.

"Вони не хочуть давати пресі скальп", — зазначило джерело, близьке до адміністрації Трампа.

Попри значне внутрішнє невдоволення, Волц залишається на своїй посаді навіть через п’ять днів після того, як The Atlantic вперше повідомило про скандал. Втім, джерела стверджують, що його відставка — лише питання часу. Адміністрація може дочекатися зміни інформаційного циклу, щоб ухвалити рішення без надмірної уваги ЗМІ.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Трамп повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, включаючи Волца. А сам віцепрезидент Венс демонстративно взяв Волца у поїздку до Гренландії, висміюючи припущення про його можливе звільнення.

Проте серед чиновників адміністрації зростає розчарування. Волца звинувачують у надмірній самовпевненості та втручанні у справи, що виходять за межі його повноважень. Відносини Волца з главою апарату Сьюзан Вайлз також погіршилися після його спроб виключити її з важливих засідань Ради національної безпеки.

Хоча ситуація навколо Волца тимчасово вщухає, джерела впевнені, що його майбутнє в адміністрації Трампа залишається невизначеним.

Дональд ТрампSignalМайк Волц

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