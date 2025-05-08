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Попри оголошене путінське "перемир’я" бої на фронті тривають

08 травня 2025, 13:05
Попри оголошене путінське
Фото: з відкритих джерел
Наразі зафіксовано 65 бойових зіткнень.

Днями кремль заявив про перемир’я до Дня перемоги, але російські окупаційні війська продовжують штурми та обстріли на певних ділянках фронту: Покровському, Торецькому, Лиманському, Вовчанському, Краматорському і Новопавлівському.

Про це сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону

"Ворог менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було. Але були активні бойові дії на низці напрямків, тому про якесь перемир’я ми не говоримо.

Були штурмові дії від опівночі, коли вони начебто оголосили перемир'я, на Лиманському напрямку, на Вовчанському, безпосередньо в місті Вовчанськ, на Краматорському напрямку – в Часовому Яру, на Торецькому напрямку в місті Торецьк та в Щербинці, на Покровському напрямку – активне намагання просуватися по всьому фронту. І те саме на Новопавлівському. Тому казати про те, що вони самі проголосили якесь перемир'я, як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу", - заявив Трегубов. 

За його словами, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. 

Там тривають оборонні бої з боку українських військ. Російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід від міста, на схід від міської агломерації – це траса Покровськ – Костянтинівка, та трохи південніше на підкріплення зусиль, які вони роблять на Новопавлівському напрямку.

"Загалом 65 бойових зіткнень – це ще не так багато, як було в минулі дні, але це найінтенсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз. І росіяни не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє тактичне положення довколо міста: або перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими містами, або вийти на трасу до Павлограда... або якось допомогти тим військам, що зараз намагаються дійти по Новопавлівському напрямку до кордону з Дніпропетровською областю, що станом на зараз, в принципі їм не вдається. І, як вони планували, до 9 травня не вдасться", - зазначив речник. 

Нагадаємо, що на початку тижня МЗС рф підтвердило початок перемир'я з нагоди 9 травня.

 

війна в Україніперемир’я

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